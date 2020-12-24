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Происшествия

Взял 10 тысяч сомов и скрылся. В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, вчера в 15.25 в милицию поступило сообщение о том, что мужчина не возвращает деньги заявительнице.

Сотрудники УПСМ установили, что некий мужчина обещал провести сварочные работы в доме женщины, взял 10 тысяч сомов и скрылся.

35-летнего подозреваемого задержали и доставили в УВД Октябрьского района столицы. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Мошенничество».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177863/
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