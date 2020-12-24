Взял 10 тысяч сомов и скрылся. В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.
По ее данным, вчера в 15.25 в милицию поступило сообщение о том, что мужчина не возвращает деньги заявительнице.
Сотрудники УПСМ установили, что некий мужчина обещал провести сварочные работы в доме женщины, взял 10 тысяч сомов и скрылся.
35-летнего подозреваемого задержали и доставили в УВД Октябрьского района столицы. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Мошенничество».