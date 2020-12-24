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Задержан экстремист, которого милиция разыскивала три года

В Бишкеке задержан 32-летний член религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир», которого милиция разыскивала с 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Поиск и задержание разыскиваемого производились сотрудниками МВД совместно со следственной службой Ленинского РУВД столицы. Подозреваемый находился в розыске с 2017-го», — сказали в ведомстве.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД

Задержанный водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Проводится досудебное производство по статье 315 части 1 «Изготовление, распространение экстремистских материалов» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177770/
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