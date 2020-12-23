У жителей Кара-Суйского района нашли взрывчатку и наркотики

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков нашли взрывчатку и марихуану в доме жителей Кара-Суйского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Была получена информация, что жители одного из сел незаконно хранят у себя взрывчатку и наркотические средства. В ходе следственно-оперативных мероприятий эти сведения подтвердились. В доме подозреваемого были обнаружены и изъяты вещества, имеющие специфический запах, и два самодельных взрывных устройства. По заключению судебно-химического исследования обнаруженные вещества являются марихуаной весом 232,5 грамма и гашишем весом 66,9 грамма . По самодельному взрывному устройству экспертиза еще не закончена», — сказали в ведомстве.

Двое подозреваемых, одному из которых 52 года, а другому 33, задержаны. В отношении них по факту хранения наркотиков и взрывчатки возбуждено уголовное дело.