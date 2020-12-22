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Сюжет: Насилие над детьми

Изнасилование девочки в Токмаке. В деле появился еще один подозреваемый

Несовершеннолетнюю девочку в Токмаке насиловал не только отчим. Об этом 24.kg сообщил адвокат ребенка Шердор Абдыкапаров.

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По его словам, вчера бабушка 15-летней пострадавшей вместе с юристом отправилась в РОВД для дачи показаний и рассказала все, что знает.

«Сама подросток стала менять показания. Но, как стало выясняться, ее насиловал не только отчим, есть и другой подозреваемый. Я могу гарантировать, что результаты по этому делу будут сегодня-завтра», — отметил юрист.

Напомним, 18 декабря адвокат сообщил, что в Токмаке отчим на протяжении двух лет насиловал свою падчерицу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177612/
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