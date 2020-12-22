Выявлен канал поставки тяжелых наркотиков из Таджикистана в Кыргызстан

Правоохранители выявили очередной канал поставки тяжелых наркотиков из Таджикистана в Кыргызстан. Об этом сообщили в Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

По ее данным, в конце ноября в селе Нариман Ошской области остановили авто под управлением 50-летнего М.Ш. В ходе задержания и досмотра наркоборцы МВД обнаружили целую партию наркотиков афганского происхождения, предназначенных для сбыта. Под сиденьем машины нашли и изъяли пять брикетов со специфическим запахом уксусного ангидрида.

Согласно заключению судебно-химического исследования, обнаруженные вещества — героин весом 5 килограммов 178 граммов.

В настоящее время ведется досудебное расследование.