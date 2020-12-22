В Жайылском районе мужчина убил собутыльника и выбросил тело в канализацию

В Жайылском районе по подозрению в убийстве своего друга задержан мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что милиционеры обнаружили тело в канализационной трубе. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР.

«Личность убитого мужчины установлена, им является 41-летний Д.Ф. По подозрению в совершении этого преступления был задержан и водворен в ИВС 42-летний М.С. Установлено, что убитый вместе с подозреваемым работал на стройке. По предварительным данным, мужчины распивали спиртное, произошла ссора, во время которой задержанный убил приятеля. Для того чтобы скрыть преступление, он бросил тело в канализационную трубу», — рассказали в ГУВД.