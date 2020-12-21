18:30
USD 80.70
EUR 98.94
RUB 1.10
Происшествия

Взрывчатых веществ в магазине оружия не было. Владелец прокомментировал ЧП

В оружейном магазине «Таргет» не хранилось никаких взрывчатых веществ. Об этом 24.kg сообщил владелец специализированной торговой точки Сергей Жарновников.

«Если вы внимательно посмотрите видеозапись, то на ней отчетливо видно, что вначале происходит объемный взрыв, а уже потом начинается пожар. При этом я с уверенностью могу сказать, что никаких взрывчатых веществ либо газового оборудования в магазине не хранилось», — подчеркнул он.

В магазине продавались гражданское огнестрельное спортивное и охотничье оружие и боеприпасы к ним, согласно лицензии, отметил владелец.

«На складах магазина в подвале также хранилось 295 килограммов пороха, но взрыв произошел наверху, в торговом зале, где находилось не более 40 килограммов пороха. Этой массы недостаточно, чтобы создать столь мощный объемный взрыв. Более того, после пожара выяснилось, что 250 килограммов пороха остались целы», — сказал он.

По словам Сергея Жарновникова, магазин оснащен современной системой охраны, подключенной к Главному управлению государственной специализированной службы охраны МВД. Доступа посторонних к ней не было.

В момент происшествия и по настоящее время владелец магазина находится за границей. С 15 декабря мужчина с рабочей командировкой прибыл в Австрию. О случившемся он узнал из СМИ.

«По словам пострадавших клиентов, взрыв произошел буквально через 10-15 минут после открытия магазина, а уже после начался пожар», — отметил он.

Сергей Жарновников также подтвердил, что погибший был его сотрудником.

«Погиб наш продавец-консультант Бахтияр Кенжебаев. Для нас это огромное горе. В первые дни после случившегося я не выступал в прессе и не давал комментариев. Прошу понять меня правильно. Нужно было срочно решать более важные и срочные задачи — организовать помощь семье погибшего, помочь пострадавшим людям. Пользуясь случаем, я еще раз выражаю свои соболезнования семье Бахтияра Садыбакасовича», — говорит он.

По словам владельца охотничьего магазина, сегодня он решает вопрос своего скорейшего возвращения в Кыргызстан. Ситуация осложняется введенными в ряде стран карантинными мерами. Сергей Жарновников находится на постоянной связи со следствием и готов всячески содействовать в расследовании происшествия.

Напомним, что 19 декабря в Бишкеке на пересечении улиц Ахунбаева и Набережной взорвался и загорелся оружейный магазин. В результате происшествия один человек погиб, трое пострадали. УВД Октябрьского района по факту произошедшего возбудило уголовное дело. Назначены все необходимые экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177461/
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
По факту пожара в оружейном магазине «Таргет» возбуждено уголовное дело
Это недопустимо. В органах милиции сняли видеофильм о проблеме семейного насилия
В Таласе у машины загорелся мотор. Водитель погиб от отравления газом
Двух пропавших без вести на Иссык-Куле девочек нашли в Бишкеке
В Сети появилось видео момента взрыва в бишкекском оружейном магазине
Пожар в оружейном магазине в Бишкеке. Один погиб, трое пострадали
В Бишкеке горит оружейный магазин
Необычный и удивительный Бишкек в картинах Эмиля Насритдинова
Задержаны пятеро членов банды, совершивших покушение на убийство милиционера
В Бишкеке парень, укравший цветы в салоне, вернулся, чтобы расплатиться за них
Популярные новости
В&nbsp;жуткой аварии возле Токмака погибли восемь человек В жуткой аварии возле Токмака погибли восемь человек
В&nbsp;Сети появилось видео момента взрыва в&nbsp;бишкекском оружейном магазине В Сети появилось видео момента взрыва в бишкекском оружейном магазине
Пожар в&nbsp;оружейном магазине в&nbsp;Бишкеке. Один погиб, трое пострадали Пожар в оружейном магазине в Бишкеке. Один погиб, трое пострадали
Угрозы членам штаба Адахана Мадумарова. Начато досудебное производство Угрозы членам штаба Адахана Мадумарова. Начато досудебное производство
Бизнес
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
Мобильный оператор&nbsp;О! снижает стоимость межсетевых звонков Мобильный оператор О! снижает стоимость межсетевых звонков
Газ в&nbsp;каждый дом: газифицирован жилой массив &laquo;Киргизия&raquo; Газ в каждый дом: газифицирован жилой массив «Киргизия»
Кыргызстанец Кемел Токобаев назначен комиссаром на&nbsp;финальный матч Лиги чемпионов Кыргызстанец Кемел Токобаев назначен комиссаром на финальный матч Лиги чемпионов
21 декабря, понедельник
18:30
22 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет 22 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:25
Выборы президента. ЦИК аккредитовала 42 международных наблюдателя
18:23
Взрывчатых веществ в магазине оружия не было. Владелец прокомментировал ЧП
18:15
В Санкт-Петербурге кыргызстанца подозревают в домогательствах к школьнице
17:54
Мэрия Бишкека выиграла суд в отношении арендатора. Он должен 8 миллионов сомов