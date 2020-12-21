Взрывчатых веществ в магазине оружия не было. Владелец прокомментировал ЧП

В оружейном магазине «Таргет» не хранилось никаких взрывчатых веществ. Об этом 24.kg сообщил владелец специализированной торговой точки Сергей Жарновников.

«Если вы внимательно посмотрите видеозапись, то на ней отчетливо видно, что вначале происходит объемный взрыв, а уже потом начинается пожар. При этом я с уверенностью могу сказать, что никаких взрывчатых веществ либо газового оборудования в магазине не хранилось», — подчеркнул он.

В магазине продавались гражданское огнестрельное спортивное и охотничье оружие и боеприпасы к ним, согласно лицензии, отметил владелец.

«На складах магазина в подвале также хранилось 295 килограммов пороха, но взрыв произошел наверху, в торговом зале, где находилось не более 40 килограммов пороха. Этой массы недостаточно, чтобы создать столь мощный объемный взрыв. Более того, после пожара выяснилось, что 250 килограммов пороха остались целы», — сказал он.

По словам Сергея Жарновникова, магазин оснащен современной системой охраны, подключенной к Главному управлению государственной специализированной службы охраны МВД. Доступа посторонних к ней не было.

В момент происшествия и по настоящее время владелец магазина находится за границей. С 15 декабря мужчина с рабочей командировкой прибыл в Австрию. О случившемся он узнал из СМИ.

«По словам пострадавших клиентов, взрыв произошел буквально через 10-15 минут после открытия магазина, а уже после начался пожар», — отметил он.

Сергей Жарновников также подтвердил, что погибший был его сотрудником.

«Погиб наш продавец-консультант Бахтияр Кенжебаев. Для нас это огромное горе. В первые дни после случившегося я не выступал в прессе и не давал комментариев. Прошу понять меня правильно. Нужно было срочно решать более важные и срочные задачи — организовать помощь семье погибшего, помочь пострадавшим людям. Пользуясь случаем, я еще раз выражаю свои соболезнования семье Бахтияра Садыбакасовича», — говорит он.

По словам владельца охотничьего магазина, сегодня он решает вопрос своего скорейшего возвращения в Кыргызстан. Ситуация осложняется введенными в ряде стран карантинными мерами. Сергей Жарновников находится на постоянной связи со следствием и готов всячески содействовать в расследовании происшествия.

Напомним, что 19 декабря в Бишкеке на пересечении улиц Ахунбаева и Набережной взорвался и загорелся оружейный магазин. В результате происшествия один человек погиб, трое пострадали. УВД Октябрьского района по факту произошедшего возбудило уголовное дело. Назначены все необходимые экспертизы.