Кыргызстанцы пострадали от скотокрадов на сумму больше 71 миллиона сомов

С начала года кыргызстанцы пострадали от скотокрадов на общую сумму 71 миллион 210 тысяч сомов. У населения было похищено больше 3 тысяч голов скота. 1 тысячу 475 голов удалось вернуть владельцам. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Сотрудники милиции пресекли деятельность 56 преступных группировок скотокрадов. За истекший период органы внутренних дел расследовали 1 тысячу 96 фактов краж, из которых раскрыто 698. Задержано 253 скотокрада, из них 119 находятся под стражей, в отношении 134 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — говорится в сообщении ведомства.

По информации МВД, большинство краж совершается в ночное время суток. Скот воруют как с пастбищ, так и с ферм.