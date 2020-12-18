Задержаны пятеро членов банды, совершивших покушение на убийство милиционера

В результате спецоперации 16 декабря сотрудники ГКНБ в Бишкеке и Джалал-Абадской области задержали пятерых членов ОПГ, в октябре участвовавших в перестрелке в Сузакском районе. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Отмечается, что задержанные проходят подозреваемыми в уголовном деле о покушении на убийство сотрудника МВД. Все они участники группировки Эрниса Мурзахметова, известного под псевдонимом Чач.

«В отношении трех задержанных Джалал-Абадский областной суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ Оша сроком на два месяца. Двух задержанных водворили в ИВС СИЗО ГКНБ в столице. В рамках досудебного производства получены дополнительные свидетельские показания о непосредственной причастности к вышеуказанному преступлению ранее задержанного ГКНБ Эрниса Мурзахметова», — подчеркнули в госкомитете.