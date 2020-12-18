В Бишкеке в Национальном госпитале скончался мужчина. Просят опознать труп

В Национальный госпиталь поступил мужчина и, несмотря на усилия врачей, скончался, не приходя в сознание. В милиции просят опознать труп. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, 18 ноября на пересечении улиц Пушкина и Кулиева обнаружен мужчина азиатской внешности без сознания, примерный возраст 40-45 лет, 3 декабря примерно в 08.47 он скончался в отделении реанимации Национального госпиталя.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП.

Приметы: рост 165-170 см, худощавого телосложения, нос прямой средний, лицо овальное смуглое, волосы черные, брови прямые, уши выпирают.

Был одет в короткую дубленку черного цвета, брюки черного цвета. Также с собой у погибшего была борсетка коричневого цвета.

Особые приметы: имеется татуировка на левом предплечье в виде звезды.

Милиция просит оказать содействие по установлению найденного трупа мужчины. Всех, кто располагает какими-либо данными о мужчине на фото, сообщить по следующим номерам телефонов: 0312352605, 0551102129 и 102.