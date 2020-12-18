10:50
USD 83.15
EUR 101.76
RUB 1.14
Происшествия

Внимание, розыск! Милиция полтора года ищет 39-летнего Андрея Радионова

Сотрудники ОВД Панфиловского района продолжают поиски 39-летнего Андрея Радионова, без вести пропавшего полтора года назад. По информации пресс-службы ГУВД Чуйской области в середине августа 2019-го мужчина вышел из дома в селе Алексеевка и исчез. До сегодняшнего дня попытки найти его не увенчались успехом.

Его приметы: рост 189 сантиметров, волосы светлые короткие, худощавого телосложения, глаза голубые. Сутулый, при ходьбе хромает. На лице над левой бровью шрам.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. 39-летний Андрей Радионов

В милиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемом, обращаться по телефонам: 0702317522, 0557080387, 0701790018, 0555013000, 0312607989 и 0313751402.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177090/
просмотров: 806
Версия для печати
Материалы по теме
Внимание, розыск! В Панфиловском районе пропал 25-летний Женишбек Касымбеков
Убийство кыргызстанца в Москве. Следственные органы возбудили уголовное дело
Цифра дня. 220 фактов мошенничества за неделю в Бишкеке раскрыла милиция
В Бишкеке задержали подозреваемых в грабеже
Находящийся в межгосударственном розыске получил паспорт гражданина Кыргызстана
Мальчик, случайно выстреливший в себя из ружья, скончался в больнице
В Бишкеке задержан мошенник, спекулировавший на болезни матери
В Бишкеке милиционеры помогли потерявшемуся 14-летнему подростку вернуться домой
В Бишкеке мужчина угнал автомобиль и попал в аварию
Напился и устроил пальбу. В Чуйской области сын пожаловался в милицию на отца
Популярные новости
Квартира в&nbsp;VIP-городке, коттедж. За&nbsp;незаконное обогащение задержан судья ВС&nbsp;КР Квартира в VIP-городке, коттедж. За незаконное обогащение задержан судья ВС КР
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;шинном центре произошла драка. Участников вызвали в&nbsp;милицию В Бишкеке в шинном центре произошла драка. Участников вызвали в милицию
В Бишкеке задержана женщина с большим количеством фальшивых долларов В Бишкеке задержана женщина с большим количеством фальшивых долларов
В&nbsp;Оше задержали крупную партию контрабанды. Груз завезли из&nbsp;Узбекистана В Оше задержали крупную партию контрабанды. Груз завезли из Узбекистана
Бизнес
Лучший подарок близким на&nbsp;Новый год&nbsp;&mdash; смартфон с&nbsp;сюрпризом от&nbsp;Beeline! Лучший подарок близким на Новый год — смартфон с сюрпризом от Beeline!
Более полумиллиона кыргызстанцев ощутили улучшения качества 4G&nbsp;LTE сети&nbsp;О! Более полумиллиона кыргызстанцев ощутили улучшения качества 4G LTE сети О!
Оцени удобcтво переводов по&nbsp;системе CONTACT через онлайн-банкинг &laquo;Керемет Банка&raquo; Оцени удобcтво переводов по системе CONTACT через онлайн-банкинг «Керемет Банка»
&laquo;Газпромнефть&raquo; подарила кыргызстанцам 650 ценных призов «Газпромнефть» подарила кыргызстанцам 650 ценных призов
18 декабря, пятница
10:49
Угрозы членам штаба Адахана Мадумарова. Начато досудебное производство Угрозы членам штаба Адахана Мадумарова. Начато досудебн...
10:22
В Кызыл-Кие при пожаре скончался 46-летний мужчина
10:14
Игра тогуз-коргоол включена в Репрезентативный список ЮНЕСКО
10:13
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 декабря
10:08
В Кыргызстане задержан воевавший в Сирии боевик