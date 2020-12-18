Внимание, розыск! Милиция полтора года ищет 39-летнего Андрея Радионова

Сотрудники ОВД Панфиловского района продолжают поиски 39-летнего Андрея Радионова, без вести пропавшего полтора года назад. По информации пресс-службы ГУВД Чуйской области в середине августа 2019-го мужчина вышел из дома в селе Алексеевка и исчез. До сегодняшнего дня попытки найти его не увенчались успехом.

Его приметы: рост 189 сантиметров, волосы светлые короткие, худощавого телосложения, глаза голубые. Сутулый, при ходьбе хромает. На лице над левой бровью шрам.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. 39-летний Андрей Радионов

В милиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемом, обращаться по телефонам: 0702317522, 0557080387, 0701790018, 0555013000, 0312607989 и 0313751402.