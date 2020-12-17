Жители приграничного села Ак-Сай перекрыли дорогу в Ворух: у них украли лошадей

Обстановка на кыргызско-таджикском участке границы стабильная. Об этом сообщает пресс-служба полпреда правительства в Баткенской области.

Уточняется, что накануне жители села Ак-Сай потребовали найти двух пропавших лошадей, которые якобы ушли на сторону Таджикистана. Сельчане перекрыли дорогу Ак-Сай — Ворух.

«После переговоров кыргызстанцы открыли дорогу и сейчас движение восстановлено. По факту скотокрадства правоохранительные органы Таджикистана проводят расследование», — сообщили в полпредстве.