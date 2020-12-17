Незаконную попытку ввезти 100 коробок лекарств пресекли сотрудники ГКНБ

ГКНБ совместно с ГПС на КПП «Чон-Капка-автодорожный» в Таласской области пресечен канал незаконного ввоза лекарственных средств на территорию Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что задержанный груз из 100 коробок с 176 наименованиями лекарственных препаратов не имеет соответствующих разрешительных документов.

«По предварительным оценкам, стоимость груза составляет более 4 миллионов сомов. В настоящее время материалы переданы в ГСБЭП для выяснения всех обстоятельств», — сообщили в ГКНБ.