08:55
USD 83.35
EUR 101.76
RUB 1.14
Происшествия

В Иссык-Атинском районе милиция задержала мужчину, перебросившего наркотики

В Иссык-Атинском районе задержан мужчина по подозрению в перебросе наркотических средств в места лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, ранее в милицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина перебросил наркотическое средство в исправительное учреждение, расположенное на территории Иссык-Атинского района. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» УК КР.

«В ходе оперативных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого. 43-летний мужчина был задержан и водворен в ИВС ОВД Иссык-Атинского района. Досудебное производство продолжается», — добавили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176934/
просмотров: 33
Версия для печати
Материалы по теме
Задержанного с наркотиками бывшего сотрудника ГКНБ водворят в СИЗО-1
Задержанный с наркотиками сотрудник Девятой службы ранее уволен из ГКНБ
В Бишкеке задержали сотрудника Девятой службы ГКНБ
В селе Петровка задержаны перевозившие наркотики мужчины
Употреблял наркотики в туалете «Космопарка». Мужчину задержали
Дастан Бекешев предлагает декриминализировать марихуану (обновлено)
Комиссия ООН исключила каннабис из списка самых опасных наркотиков
В Джети-Огузе у мужчины обнаружили 8 килограммов марихуаны
В Бишкеке задержали двоих подозреваемых в изготовлении наркотиков
Три жителя Иссык-Кульской области хранили наркотики. Их задержали
Популярные новости
Квартира в&nbsp;VIP-городке, коттедж. За&nbsp;незаконное обогащение задержан судья ВС&nbsp;КР Квартира в VIP-городке, коттедж. За незаконное обогащение задержан судья ВС КР
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;шинном центре произошла драка. Участников вызвали в&nbsp;милицию В Бишкеке в шинном центре произошла драка. Участников вызвали в милицию
В Бишкеке задержана женщина с большим количеством фальшивых долларов В Бишкеке задержана женщина с большим количеством фальшивых долларов
В&nbsp;Оше задержали крупную партию контрабанды. Груз завезли из&nbsp;Узбекистана В Оше задержали крупную партию контрабанды. Груз завезли из Узбекистана
Бизнес
&laquo;Газпромнефть&raquo; подарила кыргызстанцам 650 ценных призов «Газпромнефть» подарила кыргызстанцам 650 ценных призов
Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в&nbsp;&laquo;Керемет Банке&raquo; можно удаленно 24/7 Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в «Керемет Банке» можно удаленно 24/7
Кто выиграл квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; Кто выиграл квартиру на Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи «Поймай удачу»
Стань обладателем красивого номера в&nbsp;новом коде 995 и&nbsp;получи iPhone&nbsp;12 Стань обладателем красивого номера в новом коде 995 и получи iPhone 12
17 декабря, четверг
08:52
В Иссык-Атинском районе милиция задержала мужчину, перебросившего наркотики В Иссык-Атинском районе милиция задержала мужчину, пере...
08:37
В Бишкеке заработал елочный базар. После праздника дерево можно посадить в парке
08:36
Кыргызстанки завоевали золото и бронзу Кубка мира по борьбе
08:17
Референдум по форме правления: ЦИК утвердила календарный план
08:08
Гимн Кыргызстана перевели на чешский язык
16 декабря, среда
23:49
Google начнет удалять неактивные учетные записи
23:24
Число мигрантов в России за этот год снизилось почти в два раза
22:59
Вузы Кыргызстана не попали в сотню лучших в регионе
22:42
На 46 тысяч сомов оштрафовали строительные компании в селе Орто-Сай