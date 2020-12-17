В Иссык-Атинском районе милиция задержала мужчину, перебросившего наркотики

В Иссык-Атинском районе задержан мужчина по подозрению в перебросе наркотических средств в места лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, ранее в милицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина перебросил наркотическое средство в исправительное учреждение, расположенное на территории Иссык-Атинского района. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» УК КР.

«В ходе оперативных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого. 43-летний мужчина был задержан и водворен в ИВС ОВД Иссык-Атинского района. Досудебное производство продолжается», — добавили в ГУВД.