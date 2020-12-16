В Бишкеке задержана женщина с большим количеством фальшивых долларов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, у 51-летней женщины обнаружили большое количество поддельной валюты.

«Установлено, что изъятые банкноты имеют высокое качество подделки и были изготовлены в одной из стран Ближнего Востока с целью распространения», — уточняет ГКНБ.

Досудебное производство начато по статье 255 «Подделка денег и ценных бумаг в особо крупном размере» УК КР.

Задержанная водворена в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.