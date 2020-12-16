11:24
USD 82.99
EUR 100.78
RUB 1.13
Происшествия

В Бишкеке задержана женщина с большим количеством фальшивых долларов

В Бишкеке задержана женщина с большим количеством фальшивых долларов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, у 51-летней женщины обнаружили большое количество поддельной валюты.

«Установлено, что изъятые банкноты имеют высокое качество подделки и были изготовлены в одной из стран Ближнего Востока с целью распространения», —  уточняет ГКНБ.

Досудебное производство начато по статье 255 «Подделка денег и ценных бумаг в особо крупном размере» УК КР.

Задержанная водворена в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176846/
просмотров: 900
Версия для печати
Материалы по теме
Более $300 тысяч вывели из России в Кыргызстан по фиктивным договорам
Казахстан против внедрения единой цифровой валюты ЕАЭС
В какой валюте хранить сбережения, рассказал эксперт
Валюталардын коммерциялык банктардагы наркы
Валюталардын коммерциялык банктардагы наркы
Валюталардын коммерциялык банктардагы наркы
Валюталардын коммерциялык банктардагы наркы
Валюталардын коммерциялык банктардагы наркы
Валюталардын коммерциялык банктардагы наркы
Валюталардын коммерциялык банктардагы наркы
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке мужчина изнасиловал и&nbsp;убил свою двоюродную сестру В Бишкеке мужчина изнасиловал и убил свою двоюродную сестру
Квартира в&nbsp;VIP-городке, коттедж. За&nbsp;незаконное обогащение задержан судья ВС&nbsp;КР Квартира в VIP-городке, коттедж. За незаконное обогащение задержан судья ВС КР
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;шинном центре произошла драка. Участников вызвали в&nbsp;милицию В Бишкеке в шинном центре произошла драка. Участников вызвали в милицию
В&nbsp;Оше задержали крупную партию контрабанды. Груз завезли из&nbsp;Узбекистана В Оше задержали крупную партию контрабанды. Груз завезли из Узбекистана
Бизнес
Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в&nbsp;&laquo;Керемет Банке&raquo; можно удаленно 24/7 Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в «Керемет Банке» можно удаленно 24/7
Кто выиграл квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; Кто выиграл квартиру на Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи «Поймай удачу»
Стань обладателем красивого номера в&nbsp;новом коде 995 и&nbsp;получи iPhone&nbsp;12 Стань обладателем красивого номера в новом коде 995 и получи iPhone 12
Успейте получить кредитную карту под 22&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Успейте получить кредитную карту под 22 процента от «Бакай Банка»
16 декабря, среда
11:13
На первую конференцию ветеранов силовых ведомств не пришел ни один министр На первую конференцию ветеранов силовых ведомств не при...
11:10
Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в «Керемет Банке» можно удаленно 24/7
10:58
Курсану Асанову изменили меру пресечения. Теперь он может разъезжать по стране
10:56
Талант Мамытов поздравил президента Казахстана с Днем независимости
10:55
Задержанного с наркотиками бывшего сотрудника ГКНБ водворят в СИЗО-1