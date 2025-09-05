В Казахстане четыре банкноты выйдут из обращения

Национальный банк Казахстана объявил даты завершения параллельного обращения старых купюр номиналом 1 тысяча, 2 тысячи, 5 тысяч и 10 тысяч тенге. Об этом сообщили на сайте Tengrinews.kz.

По их данным, с 24 сентября первыми из оборота выйдут банкноты номиналом 5 тысяч тенге образца 2011 года. С этого периода «Казпочта» будет обменивать их на новые купюры в течение трех лет, а филиалы Нацбанка — бессрочно.

Также установлены сроки окончания параллельного обращения других купюр:

2 тысячи тенге — по 24 июня 2026 года;

10 тысяч тенге — по 27 июня 2026 года;

1 тысяча тенге — по 27 марта 2027 года.

Отмечается, что параллельное обращение — это стандартная практика при замене банкнот, позволяющая избежать паники и дать время на обновление банкоматов и кассового оборудования.