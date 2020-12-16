Задержанного с наркотиками бывшего сотрудника ГКНБ водворят в СИЗО-1

Задержанному за незаконное хранение наркотиков бывшему сотруднику Девятой службы ГКНБ сегодня изберут меру пресечения. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что У. А. задержан в ночь на 15 декабря. Во время обыска у него дома обнаружили 108 граммов гашиша.

«Задержанный водворен в ИВС СБНОН. Партия наркотиков, обнаруженных у силовика, считается крупным весом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Первомайский районный суд Бишкека изберет ему сегодня меру пресечения. Следствие настаивает на заключении его под стражу», — сообщили редакции.

Накануне из собственных источников 24.kg стало известно, что в Бишкеке задержали действующего сотрудника Девятой службы с 10 спичечными коробками с гашишем. В ГКНБ уточнили, что задержанный ранее уволен из органов нацбезопасности по неисполнению пунктов контракта и в настоящее время не является сотрудником спецслужб.