11:24
USD 82.99
EUR 100.78
RUB 1.13
Происшествия

Задержанного с наркотиками бывшего сотрудника ГКНБ водворят в СИЗО-1

Задержанному за незаконное хранение наркотиков бывшему сотруднику Девятой службы ГКНБ сегодня изберут меру пресечения. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что У. А. задержан в ночь на 15 декабря. Во время обыска у него дома обнаружили 108 граммов гашиша.

«Задержанный водворен в ИВС СБНОН. Партия наркотиков, обнаруженных у силовика, считается крупным весом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Первомайский районный суд Бишкека изберет ему сегодня меру пресечения. Следствие настаивает на заключении его под стражу», — сообщили редакции.

Накануне из собственных источников 24.kg стало известно, что в Бишкеке задержали действующего сотрудника Девятой службы с 10 спичечными коробками с гашишем. В ГКНБ уточнили, что задержанный ранее уволен из органов нацбезопасности по неисполнению пунктов контракта и в настоящее время не является сотрудником спецслужб.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176818/
просмотров: 303
Версия для печати
Материалы по теме
Задержанный с наркотиками сотрудник Девятой службы ранее уволен из ГКНБ
В Бишкеке задержали сотрудника Девятой службы ГКНБ
В селе Петровка задержаны перевозившие наркотики мужчины
Употреблял наркотики в туалете «Космопарка». Мужчину задержали
Дастан Бекешев предлагает декриминализировать марихуану (обновлено)
Комиссия ООН исключила каннабис из списка самых опасных наркотиков
В Джети-Огузе у мужчины обнаружили 8 килограммов марихуаны
В Бишкеке задержали двоих подозреваемых в изготовлении наркотиков
Три жителя Иссык-Кульской области хранили наркотики. Их задержали
В городе Ош сотрудники милиции задержали наркоторговца с 2,5 килограмма героина
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке мужчина изнасиловал и&nbsp;убил свою двоюродную сестру В Бишкеке мужчина изнасиловал и убил свою двоюродную сестру
Квартира в&nbsp;VIP-городке, коттедж. За&nbsp;незаконное обогащение задержан судья ВС&nbsp;КР Квартира в VIP-городке, коттедж. За незаконное обогащение задержан судья ВС КР
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;шинном центре произошла драка. Участников вызвали в&nbsp;милицию В Бишкеке в шинном центре произошла драка. Участников вызвали в милицию
В&nbsp;Оше задержали крупную партию контрабанды. Груз завезли из&nbsp;Узбекистана В Оше задержали крупную партию контрабанды. Груз завезли из Узбекистана
Бизнес
Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в&nbsp;&laquo;Керемет Банке&raquo; можно удаленно 24/7 Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в «Керемет Банке» можно удаленно 24/7
Кто выиграл квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; Кто выиграл квартиру на Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи «Поймай удачу»
Стань обладателем красивого номера в&nbsp;новом коде 995 и&nbsp;получи iPhone&nbsp;12 Стань обладателем красивого номера в новом коде 995 и получи iPhone 12
Успейте получить кредитную карту под 22&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Успейте получить кредитную карту под 22 процента от «Бакай Банка»
16 декабря, среда
11:13
На первую конференцию ветеранов силовых ведомств не пришел ни один министр На первую конференцию ветеранов силовых ведомств не при...
11:10
Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в «Керемет Банке» можно удаленно 24/7
10:58
Курсану Асанову изменили меру пресечения. Теперь он может разъезжать по стране
10:56
Талант Мамытов поздравил президента Казахстана с Днем независимости
10:55
Задержанного с наркотиками бывшего сотрудника ГКНБ водворят в СИЗО-1