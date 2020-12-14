Оперативники УВД Октябрьского района Бишкека задержали группу молодых парней, подозреваемых в совершении грабежа. Об этом сегодня сообщает пресс-служба УВД.
«28 ноября с заявлением в милицию обратился гражданин Б.Т. с просьбой принять меры в отношении неизвестных, которые 25 ноября в микрорайоне «Кок-Жар», применив физическую силу, отняли у него два телефона марки Samsung А-51 и Redmi 7 общей стоимостью 36 тысяч сомов», — говорится в сообщении.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемые найдены и задержаны.
Следствие проверяет задержанных на причастность к аналогичным преступлениям.