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На Сахалине кыргызстанец сломал нос полицейскому и получил три года колонии

На Сахалине гражданин Кыргызстана, сломавший нос полицейскому, получил три года колонии общего режима. Об этом сообщило ИА Sakh.com.

По его данным, ранее несудимый 27-летний кыргызстанец признан виновным по части 2 статьи 318 УК РФ за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Установлено, что 2 марта 2019 года он был задержан в состоянии алкогольного опьянения. Затем кыргызстанец ударом лбом сломал нос полицейскому.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176200/
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