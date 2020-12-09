За убийство таксиста из Кыргызстана жителя Москвы приговорили к 11 годам

К 11 годам колонии строгого режима приговорили 50-летнего жителя Москвы за убийство таксиста из Кыргызстана. Об этом пишут российские СМИ.

Убийство произошло в феврале в Талдомском районе Московской области. Кыргызстанец получил вызов вечером, в салон машины сел пожилой мужчина. Во время поездки пассажир и таксист разговорились.

Водитель стал жаловаться на свою судьбу и катастрофическую нехватку денег. По версии убийцы, он, выслушав монолог шофера, предложил мужчине сделку: он забирает его авто на разборку за 200 тысяч рублей, а водитель пишет заявление об угоне. По словам обвиняемого, на том мужчины и договорились.

Они поехали в Тверскую область, где у преступника был арендованный гараж для разборки машин с последующей продажей запасных частей. Однако в пути между ними разгорелся скандал из-за денег. Убийца достал револьвер и три раза выстрелил в своего оппонента. Тот скончался на месте. Тело он выбросил на улицу и на похищенном авто доехал до своего гаража. По данному факту силовики возбудили уголовное дело по статьям УК РФ «Убийство» и «Кража».

В скором времени преступника задержали оперативники. На следствии мужчина так и не признал своей вины, обвинив во всем убитого кыргызстанца. По словам осужденного, водитель напал на него и хотел забрать деньги.