Автошколы в Ошской области разработали преступную схему, чтобы не платить налоги

Автошколы Ошской области уклонялись от уплаты налогов с помощью специальной схемы. Об этом 24.kg сообщили в Финполе.

По его данным, межрайонный отдел ГСБЭП по Узгенскому и Кара-Кульджинскому районам выявил преступную схему по уклонению от уплаты налоговых платежей со стороны автошкол региона.

«Проведен сравнительный анализ экономической деятельности автошкол Узгенского и Кара-Кульджинского районов по электронному сайту ГП «Инфоком», вследствие чего обнаружили расхождение данных о курсантах (контрактах), получивших водительское удостоверение, с предоставляемыми данными в УГНС относительно совокупного годового отчета», — проинформировали в ведомстве.

Только от одной из автошкол ОсОО «А.П.» госбюджету нанесен ущерб на сумму около 2 миллионов сомов. По данному факту ведется досудебное производство.

Сейчас проводят работу по выявлению аналогичных фактов по всей территории Кыргызстана.