Фиктивное обучение за деньги: в Чуйской области задержаны директора автошкол

В Чуйской области сотрудники ГУВД разоблачили устойчивую преступную группу, в которую входили директора частных автошкол. Они организовали схему изготовления поддельных свидетельств о прохождении обучения, позволяющих допуск к экзаменам на получение водительских удостоверений.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД региона, директора автошкол Б.Т. и М.А. совместно с посредником И.Т. получали от граждан, преимущественно находившихся за пределами страны, от 40 тысяч до 120 тысяч сомов через электронный кошелек «Мбанк». Взамен «слушателям» оформлялись документы о завершении курсов, хотя они фактически не посещали занятия и не проходили ни теоретическую, ни практическую подготовку.

Следствие установило, что только через одного посредника фиктивно записаны 244 человека, у которых незаконно получили 2 миллиона 760 тысяч 850 сомов.

После оплаты злоумышленники регистрировали «учеников» на государственном портале и оформляли свидетельства об окончании автошкол, что открывало доступ к сдаче экзаменов в ГРС.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 379 (подделка документов) УК КР. Организаторы схемы И.Т., М.А. и Б.Т. задержаны в порядке статьи 96 УПК КР и помещены в ИВС.

Во время обысков сотрудники милиции изъяли:

200 журналов регистрации обучающихся;

160 водительских свидетельств;

264 других документа;

8 электронных носителей;

охотничье ружье и 40 патронов.

Все изъятые материалы признаны вещественными доказательствами. Кроме того, выявлен канал изготовления поддельных документов на регистрацию транспортных средств и транзитных номеров иностранных государств.

Расследование продолжается.