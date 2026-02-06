14:43
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Происшествия

Фиктивное обучение за деньги: в Чуйской области задержаны директора автошкол

В Чуйской области сотрудники ГУВД разоблачили устойчивую преступную группу, в которую входили директора частных автошкол. Они организовали схему изготовления поддельных свидетельств о прохождении обучения, позволяющих допуск к экзаменам на получение водительских удостоверений.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД региона, директора автошкол Б.Т. и М.А. совместно с посредником И.Т. получали от граждан, преимущественно находившихся за пределами страны, от 40 тысяч до 120 тысяч сомов через электронный кошелек «Мбанк». Взамен «слушателям» оформлялись документы о завершении курсов, хотя они фактически не посещали занятия и не проходили ни теоретическую, ни практическую подготовку.

Следствие установило, что только через одного посредника фиктивно записаны 244 человека, у которых незаконно получили 2 миллиона 760 тысяч 850 сомов.

После оплаты злоумышленники регистрировали «учеников» на государственном портале и оформляли свидетельства об окончании автошкол, что открывало доступ к сдаче экзаменов в ГРС.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 379 (подделка документов) УК КР. Организаторы схемы И.Т., М.А. и Б.Т. задержаны в порядке статьи 96 УПК КР и помещены в ИВС.

Во время обысков сотрудники милиции изъяли:

  • 200 журналов регистрации обучающихся;
  • 160 водительских свидетельств;
  • 264 других документа;
  • 8 электронных носителей;
  • охотничье ружье и 40 патронов.

Все изъятые материалы признаны вещественными доказательствами. Кроме того, выявлен канал изготовления поддельных документов на регистрацию транспортных средств и транзитных номеров иностранных государств.

Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360910/
просмотров: 207
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты парламента призвали поддержать власти в реформе подготовки водителей
Депутат призвал пересмотреть вопрос о 10-месячном обучении на водительские права
Зампред Союза водителей: Автошколы годами давали лишь формальное обучение
Жапаров: Один генерал присвоил более 70 автошкол, превратив их в личный бизнес
Глава центра подготовки водителей задержан в Бишкеке за призыв к беспорядкам
Задержаны два руководителя частных автошкол
Президент приостановил лицензии частных автошкол до августа 2026 года
Почему 10 месяцев: власти ответили на критику сроков обучения в автошколах
Реформа автошкол в Кыргызстане. Перезагрузка системы или кризис частников?
Обучение в государственных автошколах будет стоить 19 тысяч сомов — Орунбеков
Популярные новости
Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в&nbsp;антирейтинг крупнейших налоговых должников Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в антирейтинг крупнейших налоговых должников
Казахстан депортировал в&nbsp;Россию гражданина Украины по&nbsp;обвинению в&nbsp;госизмене Казахстан депортировал в Россию гражданина Украины по обвинению в госизмене
ГКНБ задержал сотрудника колонии и&nbsp;милиционера ГКНБ задержал сотрудника колонии и милиционера
Вирус Нипах у&nbsp;границ&nbsp;КР: пассажиров из&nbsp;Индии проверяют в&nbsp;усиленном режиме Вирус Нипах у границ КР: пассажиров из Индии проверяют в усиленном режиме
Бизнес
Технологии на&nbsp;службе государства: тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Технологии на службе государства: тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
MegaKassa от&nbsp;MEGA: полноценная касса в&nbsp;смартфоне предпринимателя MegaKassa от MEGA: полноценная касса в смартфоне предпринимателя
Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по&nbsp;всему Кыргызстану Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по всему Кыргызстану
ЧПК &laquo;Джунда&raquo; провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты ЧПК «Джунда» провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты
6 февраля, пятница
14:33
Фиктивное обучение за деньги: в Чуйской области задержаны директора автошкол Фиктивное обучение за деньги: в Чуйской области задержа...
14:28
В Москве совершили покушение на замначальника Главного разведуправления Генштаба
14:27
Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
14:24
В Высшей школе правосудия при Верховном суде назначен новый директор
14:07
Участников массовой драки в Манасе задержали