Фиктивное обучение за деньги: в Чуйской области задержаны директора автошкол

В Чуйской области сотрудники ГУВД разоблачили устойчивую преступную группу, в которую входили директора частных автошкол. Они организовали схему изготовления поддельных свидетельств о прохождении обучения, позволяющих допуск к экзаменам на получение водительских удостоверений.
Как сообщили в пресс-службе ГУВД региона, директора автошкол Б.Т. и М.А. совместно с посредником И.Т. получали от граждан, преимущественно находившихся за пределами страны, от 40 тысяч до 120 тысяч сомов через электронный кошелек «Мбанк». Взамен «слушателям» оформлялись документы о завершении курсов, хотя они фактически не посещали занятия и не проходили ни теоретическую, ни практическую подготовку.
Следствие установило, что только через одного посредника фиктивно записаны 244 человека, у которых незаконно получили 2 миллиона 760 тысяч 850 сомов.
После оплаты злоумышленники регистрировали «учеников» на государственном портале и оформляли свидетельства об окончании автошкол, что открывало доступ к сдаче экзаменов в ГРС.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 379 (подделка документов) УК КР. Организаторы схемы И.Т., М.А. и Б.Т. задержаны в порядке статьи 96 УПК КР и помещены в ИВС.
Во время обысков сотрудники милиции изъяли:
- 200 журналов регистрации обучающихся;
- 160 водительских свидетельств;
- 264 других документа;
- 8 электронных носителей;
- охотничье ружье и 40 патронов.
Все изъятые материалы признаны вещественными доказательствами. Кроме того, выявлен канал изготовления поддельных документов на регистрацию транспортных средств и транзитных номеров иностранных государств.
Расследование продолжается.