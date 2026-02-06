Международные эксперты поддержали реформы дорожной безопасности в Кыргызстане

Международная команда экспертов в области дорожной безопасности и транспортных реформ официально поддержала усилия президента Кыргызстана. Они отреагировали на публичное заявление главы государства о личной трагедии — гибели трех членов его семьи в дорожно-транспортном происшествии.

Специалисты подчеркнули, что открытое обсуждение таких тяжелых событий со стороны главы государства является смелым политическим шагом. Это демонстрирует обществу, что безопасность на дорогах — это не просто сухая статистика, а жизни людей.

Президент Евразийской сети инспекции автомобилей (EVIN) Давид Месхишвили отметил, что команда полностью поддерживает внедрение в Кыргызстане глобальной концепции Vision Zero («Нулевая смертность»). Она строится на принципе, что ни одна человеческая жизнь не может стать ценой за мобильность.

Эксперты уверены, что внедрение прозрачных цифровых систем мониторинга и контроля сведет к минимуму число аварий. В качестве примера они приводят опыт Грузии, где модернизация системы техосмотра и внедрение современных стандартов позволили снизить количество погибших и пострадавших в ДТП на 25 процентов.

Международная команда выразила готовность делиться знаниями и практическим опытом с государственными структурами Кыргызстана ради защиты жизни граждан и устойчивого развития транспортной системы страны.

В Кыргызстане указом президента до августа приостановили действие лицензий всех частных автошкол, обучение будет только в государственных. Кроме того, сроки обучения в них увеличили до 10 месяцев. Кроме того, с сентября 2026 года уроки вождения и изучения Правил дорожного движения планируют внедрить в школьную программу.