17:50
USD 87.45
EUR 100.67
RUB 1.07
Власть

Аи-80 навязывали рынку: раскрыта схема в нефтяной отрасли КР

Озвучены подробности ситуации вокруг нефтяной отрасли и деятельности госпредприятия «Кыргызнефтегаз». Об этом сообщил глава службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.

По его данным, предприятие создано еще в 1950-х годах, и в советский период добытая нефть отправлялась на переработку в Узбекистан. После распада СССР переработка внутри страны долгое время оставалась ограниченной из-за отсутствия современных мощностей.

В 1996-м создана дочерняя компания «Кыргыз Петролеум Компани», которая начала переработку нефти внутри республики. Однако из-за устаревшего оборудования завод выпускал только бензин Аи-80 и дизельное топливо.

После вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз страна перешла на евростандарты топлива (Аи-92, Аи-95, Аи-98), которые в основном импортируются из России. В результате продукция местного производства — Аи-80 — потеряла спрос на внутреннем рынке.

По информации администрации главы государства, с 2021 года вокруг «Кыргызнефтегаза» выстроена коррупционная схема с участием аффилированных частных компаний. Утверждается, что между государственным предприятием и перерабатывающим заводом введены посредники, через которых реализовывалась продукция, в результате чего основная прибыль уходила не государству.

Также сообщается, что отдельные фирмы вынужденно закупали Аи-80 и дизель, несмотря на низкий спрос, и смешивали их с более качественным топливом для последующей реализации.

После изменений в управлении отрасли закупки такого топлива прекращены, что привело к накоплению запасов на складах.

В этой связи правительство приняло решение временно разрешить экспорт бензина Аи-80 и дизельного топлива. Продукция предприятий «Кыргыз Петролеум Компани» и «Джунда» будет поставляться в Таджикистан и Афганистан, тогда как топливо евростандарта, импортируемое из России, экспортироваться не будет.

Кроме того, начата модернизация нефтеперерабатывающего завода. Ожидается, что в течение двух лет предприятие сможет выпускать топливо, соответствующее евростандартам, и частично покрывать внутренний спрос страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/366435/
просмотров: 1345
Версия для печати
18 марта, среда
17:39
В Жогорку Кенеше избрали председателей и замглав комитетов. Кто их возглавил В Жогорку Кенеше избрали председателей и замглав комите...
17:30
Кабмин Кыргызстана запустит кластер для сдерживания цен на мясо
17:29
Глава кабмина представил коллективу Нацбанка нового председателя
17:28
По делу «Кыргызнефтегаза» задержаны бывшие топ-менеджеры
17:23
Выдавал себя за «решалу»: в Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве