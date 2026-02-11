12:05
Происшествия

ГКНБ разоблачил схему незаконного зачисления курсантов в автошколы в Баткене

Государственный комитет национальной безопасности выявил коррупционную схему по фиктивному зачислению курсантов в частные автошколы Баткенской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, руководители ряда автошкол оформляли граждан на обучение, зная, что они находятся за пределами Кыргызстана и фактически не посещают занятия. Зачисление проводилось дистанционно — без прохождения теоретических и практических уроков. Впоследствии оформлялись фиктивные документы об успешном окончании курса.

Как отметили в ГКНБ, схема позволяла людям, не владеющим знаниями ПДД и навыками вождения, возвращаться в страну, получать свидетельство об окончании обучения и затем — при содействии коррумпированных должностных лиц — сдавать экзамены и оформлять водительские удостоверения.

В ходе санкционированных обысков были изъяты материалы, подтверждающие систематическое оформление «дистанционных» курсантов. Сейчас продолжаются оперативно-следственные мероприятия: устанавливаются другие участники схемы, а незаконно выданные удостоверения подлежат аннулированию.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/361519/
просмотров: 301
