ГКНБ разоблачил схему незаконного зачисления курсантов в автошколы в Баткене

Государственный комитет национальной безопасности выявил коррупционную схему по фиктивному зачислению курсантов в частные автошколы Баткенской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, руководители ряда автошкол оформляли граждан на обучение, зная, что они находятся за пределами Кыргызстана и фактически не посещают занятия. Зачисление проводилось дистанционно — без прохождения теоретических и практических уроков. Впоследствии оформлялись фиктивные документы об успешном окончании курса.
В ходе санкционированных обысков были изъяты материалы, подтверждающие систематическое оформление «дистанционных» курсантов. Сейчас продолжаются оперативно-следственные мероприятия: устанавливаются другие участники схемы, а незаконно выданные удостоверения подлежат аннулированию.