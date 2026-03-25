Общество

Институт допуска к дорожному движению начал работать в Кыргызстане

В Кыргызстане начало работу государственное предприятие «Институт допуска к дорожному движению» при Государственном центре по регистрации транспортных средств и водительского состава при управлении делами президента.

Как сообщили в пресс-службе, новая структура будет координировать деятельность автошкол и автолабораторий, обеспечивать прозрачную и объективную систему допуска граждан к управлению транспортными средствами.

Основная цель института — повышение качества подготовки водителей, снижение коррупции и укрепление безопасности дорожного движения.

На сайте можно зарегистрироваться на обучение в автошколу, вставив справку 086 из приложения «Тундук».

Гражданам доступны консультации и официальная информация по вопросам обучения, регистрации и получения допуска к вождению.

Контакты:

Адрес: Бишкек, улица Горького, 142.
Кол-центр: +996555793555, +996555146555.

@avtomektep.gov.kg 

Специалисты консультируют по вопросам обучения в автошколах, регистрации, требований к кандидатам в водители и изменений в системе допуска к управлению транспортом.
