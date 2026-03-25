Институт допуска к дорожному движению начал работать в Кыргызстане

В Кыргызстане начало работу государственное предприятие «Институт допуска к дорожному движению» при Государственном центре по регистрации транспортных средств и водительского состава при управлении делами президента.
Как сообщили в пресс-службе, новая структура будет координировать деятельность автошкол и автолабораторий, обеспечивать прозрачную и объективную систему допуска граждан к управлению транспортными средствами.
Основная цель института — повышение качества подготовки водителей, снижение коррупции и укрепление безопасности дорожного движения.
На сайте можно зарегистрироваться на обучение в автошколу, вставив справку 086 из приложения «Тундук».
Гражданам доступны консультации и официальная информация по вопросам обучения, регистрации и получения допуска к вождению.
Контакты:
Адрес: Бишкек, улица Горького, 142.
Кол-центр: +996555793555, +996555146555.
