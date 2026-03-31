Государственные автошколы с новой системой экзаменов открыли в Кыргызстане

В Кыргызстане стартовало обучение в государственных автошколах: система подготовки водителей становится прозрачной, цифровой и полностью контролируемой. Экзамены будут без человеческого фактора — с применением искусственного интеллекта и онлайн-наблюдения. На курсы зачислили уже более 2 тысяч человек.

В Бишкеке официально открылось государственное предприятие «Институт допуска к дорожному движению». В мероприятии участвовали управляющий делами президента Каныбек Туманбаев, директор Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава Тынычбек Саидов и директор Института допуска к дорожному движению Авазбек Шугурбеков.

Новый формат обучения водителей

В рамках открытия для гостей провели ознакомительную экскурсию, в том числе по Центру дистанционного обучения. Участникам показали учебные классы, где проходят онлайн-занятия с участием преподавателей, и продемонстрировали современные методы дистанционного образования: интерактивные доски, цифровые учебные материалы и системы связи между преподавателями и студентами.

Гости смогли в реальном времени наблюдать за учебным процессом, ознакомиться с работой преподавателей и посетить экзаменационные классы.

Отмечается, что внедрение цифровых технологий позволяет повысить качество подготовки водителей, сделать обучение более доступным и удобным, обеспечить прозрачность образовательного процесса.

Первые занятия по новой программе уже начались. Обучение будет проводиться на кыргызском и русском языках.

По словам первого заместителя управляющего делами президента Бообека Салимжанова, подготовлено 15-16 специально оборудованных учебных помещений. Сейчас онлайн-обучение проходит в шести классах.

«Мы отремонтировали 230 квадратных метров, где будут принимать экзамены. В Восточном отделении Госагентства по регистрации транспортных средств и водительского состава («Унаа») мы принимаем экзамены одновременно у 32 человек, а в новом помещении — у более 90», — сообщил он.

Новые помещения соответствуют современным стандартам: свежий ремонт, полное материально-техническое оснащение, просторные экзаменационные классы, камеры видеонаблюдения и шкафчики для личных вещей.

Каныбек Туманбаев поручил начать прием экзаменов в новом здании со следующей недели.

Более 2 тысяч записались в госавтошколы

По данным Бообека Салимжанова, интерес к обучению высокий.

«На сегодня желающих обучаться онлайн — 861 человек, офлайн — 1 тысяча 202. В общей сложности более 2 тысяч человек внесли предоплату и подтвердили зачисление на курсы», — сказал он.

И отметил, что более 11 групп по 100 человек обучаются онлайн, а около 800 учатся офлайн по всей стране.

Сроки обучения составляют:

категории B и C — десять месяцев;

переподготовка (E1, C, D) — три месяца;

категория A — два месяца.

Стоимость обучения — 19 тысяч сомов за десять месяцев. Занятия проходят три раза в неделю по 2 часа. Время можно выбрать по удобному графику.

Экзаменационная система полностью исключает человеческий фактор. Используется искусственный интеллект, а экзаменаторы наблюдают за курсантами из отдельного помещения в режиме онлайн.

По адресу: улица Горького, 142 проводятся только онлайн-обучение и сдача экзаменов. Информацию об очном обучении в регионах можно получить на официальном сайте avtomektep.gov.kg , где также доступна регистрация.

Контроль ужесточили: списать не получится

Заместитель директора «Унаа» Толубай Джакишев подчеркнул, что списывание на экзаменах исключено. «Использовать шпаргалки и электронные устройства не получится. Перед экзаменом всех курсантов проверяют металлоискателем. Применение самодельных устройств, как в фильме «Операция Ы», полностью исключено», — сказал он.

Толубай Джакишев отметил, что система проходит масштабную реформу. «Последние несколько лет водительские удостоверения продавали, раздавали, дарили. Сейчас мы проводим серьезные изменения — улучшаем материально-техническую базу и создаем прозрачные условия для граждан», — заметил он.

По словам замдиректора «Унаа», теоретический экзамен проводится по адресу: улица Горького, 142, а практическая часть в будущем будет приниматься в новом здании, которое уже начали строить.

«Важно, чтобы курсант сдавал теорию и практику в одном месте. Нельзя будет сдать теорию в Бишкеке, а практику, например, на Иссык-Куле», — пояснил он.

Госавтошколы оснащают собственным автопарком

В каждом учебном кабинете работают преподаватель и ассистент.

Также решается вопрос автопарка. «Ранее у предприятия не было собственных автомобилей, и частные автошколы предоставляли транспорт. Курсанты платили отдельно за экзамен и использование машин, а также ГСМ. Сейчас в областных центрах автошколы оснащаются собственным автопарком, и в ближайшее время техника появится по всей стране», — сказал Толубай Джакишев.

Директор Института допуска к дорожному движению Авазбек Шугурбеков подчеркнул важность контроля за процессом обучения.

«Нам важно, чтобы курсант действительно учился, а не просто включал телефон и занимался своими делами. На дорогах в ДТП гибнет много людей, иногда целыми семьями. Пришло время менять систему», — подчеркнул он.

Основная цель института — создание единой, прозрачной и эффективной системы подготовки водителей. В его задачи входят регулирование деятельности автошкол и автолабораторий, обеспечение объективного допуска граждан к управлению транспортными средствами.

Деятельность учреждения направлена на повышение качества обучения, снижение коррупционных рисков и укрепление безопасности дорожного движения по всей территории Кыргызской Республики.

Гражданам доступны официальная информация, консультации и разъяснения по вопросам обучения и допуска к вождению.