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Происшествия

Кыргызстанец в Екатеринбурге выбросился из окна

В Екатеринбурге нашли труп кыргызстанца. Об этом пишут российские СМИ.

Отмечается, что трагический случай произошел вчера вечером по улице Седова. Труп 20-летнего мигранта из Кыргызстана нашли на козырьке дома № 53. По предварительным данным, погибший упал из окна 16-этажки.

Известно, что в прошлом году он приехал в Екатеринбург из Кыргызстана на заработки. На улице Седова жил его старший брат. За несколько часов до обнаружения тела погибший направил родным сообщения, что всех любит, в том числе и свою девушку, с которой долгое время не мог увидеться из-за закрытых границ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175974/
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