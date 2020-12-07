В Бишкеке гражданин Пакистана, угрожая игрушечным пистолетом, ограбил банк

В Бишкеке задержан 22-летний гражданин Пакистана, с помощью игрушечного пистолета ограбивший один из банков города. Об этом сегодня сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

«27 ноября в 17.21 в службу «102» поступил вызов о том, что на один из банков по улице Бейшеналиева совершено разбойное нападение. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По словам представителя банка, в 17.16 в здание вбежал неизвестный и, угрожая пистолетом, потребовал отдать ему деньги. Однако, получив отказ, убежал. Заявитель также указал, что грабитель разговаривал на неизвестном ему языке», — сообщили в УВД.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого установлена. После задержания у него обнаружены два игрушечных пистолета. Ленинский районный суд Бишкека взял подозреваемого под стражу в СИЗО-1 сроком на месяц. Следствие проверяет его на причастность к схожим преступлениям.