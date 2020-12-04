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Происшествия

В Кыргызстан незаконно ввезли авто, нанеся ущерб бюджету в 13 миллионов сомов

Таможня выявила незаконный ввоз в Кыргызстан дорогих иномарок. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГТС.

«Сотрудники управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТС выявили факты незаконного ввоза на территорию ЕАЭС четырех легковых автотранспортных средств Lexus 570, Toyota Highlander и Toyota 4 Runner», — сказали в ведомстве.

Общая сумма нанесенного государству ущерба составила 12 миллионов 997 тысяч 877 сомов. Собранные материалы зарегистрированы в журнале учета информации Единого реестра преступлений и проступков и переданы на расследование.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175622/
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