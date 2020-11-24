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Происшествия

На Иссык-Куле члены ОПГ грабили банки и магазины. Их задержали

В Иссык-Кульской области за совершение серии краж задержали двух членов ОПГ. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

По ее данным, с февраля по октябрь этого года на территории Ак-Суйского района и города Каракола зарегистрировали ряд краж в банковских учреждениях и магазинах.

«10 февраля в селе Теплоключенка неизвестные лица проникли в помещение микрокредитной компании и украли мобильные телефоны на 800 тысяч сомов. 21 июля в этом же селе злоумышленники, взломав дверь, вошли внутрь крупного банка и похитили 91 тысячу 250 сомов. В октябре в Караколе  подозреваемые ограбили три магазина на сумму более 50 тысяч сомов», — проинформировали в ведомстве.

Факты зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статьям 200 «Кража» УК КР и 90 «Кража в незначительном размере» Кодекса о проступках.

Правоохранители задержали 31-летнего и 35-летнего подозреваемых и поместили в ИВС на два месяца. Мужчины состоят на оперативном учете МВД как члены ОПГ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/174260/
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