Найден мужчина, сливавший кровь от забоя скота в реку Каракол

Госэкотехинспекция нашла мужчину, который сливал в реку Каракол полученную в результате забоя скота кровь. Об этом сегодня сообщает пресс-служба инспекции.

«Видео этого правонарушения накануне появилось в социальных сетях. Инспекторам Госэкотехинспекции совместно с сотрудниками УОБДД Иссык-Кульской области удалось установить личность разыскиваемого. За нарушение правил охраны водных ресурсов он был оштрафован на 5 тысяч 500 сомов. Штраф полностью оплачен», — сообщили в ведомстве.

Фото из интернета

Инспекторы провели с нарушителем профилактическую беседу.