13:43
USD 84.80
EUR 100.56
RUB 1.10
Происшествия

В караоке-баре в Москве подрались кыргызстанки

В московском караоке-баре подрались кыргызстанки. Телеканал «РЕН ТВ» опубликовал видео потасовки.

По данным издания, в заведении на улице Энгельса отдыхали граждане Кыргызстана. На выходе поконфликтовали две женщины. Словесная перепалка переросла в потасовку, которую пришлось останавливать их приятелям и другим гостям заведения.

Участницы драки после приезда полицейских отказались от претензий друг к другу. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту драки.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/173320/
просмотров: 1052
Версия для печати
Материалы по теме
У кыргызстанца в Питере выбили показания. Он был под арестом девять месяцев
Массовая драка в Москве. Осудили двух граждан Кыргызстана
Садыр Жапаров обсудит с Михаилом Мишустиным возвращение наших граждан в Россию
Кыргызстанец на бетономешалке сбил ограничитель высоты. Балка раздавила Hyundai
В Кыргызстане начинается прием заявлений на временное проживание в России
Цифра дня. 1,8 миллиона мигрантов работает в России
Консульский отдел посольства КР в РФ продлил часы приема кыргызстанцев
Женщина избила сотрудницу обменки. Милиция выясняет обстоятельства случившегося
Мигранты в России получат бесплатную медицинскую помощь при заражении COVID-19
В России таксист из Кыргызстана врезался в иномарку и сбежал с места ДТП
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержан сотрудник милиции, вымогавший 100 тысяч сомов В Бишкеке задержан сотрудник милиции, вымогавший 100 тысяч сомов
Задержан подозреваемый в&nbsp;выводе из&nbsp;Кыргызстана $23 миллионов Задержан подозреваемый в выводе из Кыргызстана $23 миллионов
МВД: На&nbsp;рейсе Стамбул&nbsp;&mdash; Бишкек задержана кыргызстанка с&nbsp;поддельным паспортом МВД: На рейсе Стамбул — Бишкек задержана кыргызстанка с поддельным паспортом
В&nbsp;Бишкеке бойцы СОБР задержали 27-летнего разбойника-рецидивиста В Бишкеке бойцы СОБР задержали 27-летнего разбойника-рецидивиста
Бизнес
Смотрите бой Шевченко vs&nbsp;Майа за&nbsp;титул в&nbsp;наилегчайшем весе в&nbsp;приложении O!TV Смотрите бой Шевченко vs Майа за титул в наилегчайшем весе в приложении O!TV
Эксперты просят принять взвешенное решение по&nbsp;делу Дуйшенбека Зилалиева Эксперты просят принять взвешенное решение по делу Дуйшенбека Зилалиева
Купите новую Toyota, Lexus, BMW, KIA или Ravon с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Купите новую Toyota, Lexus, BMW, KIA или Ravon с «Бакай Банком»
Избраны новые президенты Ассоциации футзала и&nbsp;Ассоциации женского футбола&nbsp;КР Избраны новые президенты Ассоциации футзала и Ассоциации женского футбола КР
17 ноября, вторник
13:36
Бьют, принуждают курить. В Кыргызстане дети в интернатах не защищены от насилия Бьют, принуждают курить. В Кыргызстане дети в интерната...
13:23
Почему Садыр Жапаров не будет президентом, рассказал автор мема «Зима не будет»
13:11
Шесть машин скорой помощи передала Центру экстренной медицины мэрия Бишкека
13:08
В Таласе мужчина убил друга и скинул тело в канал
12:33
МИД Кыргызстана вновь попросил Китай облегчить выплату госдолга