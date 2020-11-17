В караоке-баре в Москве подрались кыргызстанки

В московском караоке-баре подрались кыргызстанки. Телеканал «РЕН ТВ» опубликовал видео потасовки.

По данным издания, в заведении на улице Энгельса отдыхали граждане Кыргызстана. На выходе поконфликтовали две женщины. Словесная перепалка переросла в потасовку, которую пришлось останавливать их приятелям и другим гостям заведения.

Участницы драки после приезда полицейских отказались от претензий друг к другу. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту драки.