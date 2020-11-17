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Происшествия

У кыргызстанца в Питере выбили показания. Он был под арестом девять месяцев

В Санкт-Петербурге кыргызстанца Арлена Искендерова освободили от уголовной ответственности через девять проведенных под арестом месяцев. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, как сообщил адвокат Павел Литвинов, следствие Фрунзенского УМВД прекратило дело Арлена Искендерова за отсутствием состава преступления.

«На парня изначально не было никаких доказательств, кроме выбитых у его земляков показаний. Он пробыл под стражей восемь месяцев и еще полтора — под домашним арестом», — сказал юрист.

27 декабря 2019 года на улице Белы Куна неизвестные со стрельбой забрали сумку и 230 тысяч рублей у петербурженки. О раскрытии разбойного нападения полиция города заявила в феврале, показав по телеканалам фотографии четверых граждан Кыргызстана. Кроме Арлена Искендерова, задержали и арестовали Нургазы Сарыкова, Заирбека Дуйшо и Бекболота Менишбая.

Обвиняемые утверждали, что показания из них выбивали оперативные сотрудники. В частности, Заирбек Дуйшо рассказывал, что Арлен Искендеров организовал нападение и сидел за рулем автомобиля, но впоследствии отказался от своих слов, как данных под физическим давлением. Искендеров тоже заявлял о выбиваемых показаниях, но вину не признавал.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/173278/
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