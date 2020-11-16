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Происшествия

За разбойное нападение задержан член ОПГ по прозвищу БТР

В Бишкеке задержали разыскиваемого за разбой 28-летнего члена ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По их данным, задержанный подозревается в разбойном нападении с применением оружия на одного из частных предпринимателей Иссык-Атинского района. Он находился в розыске с января 2020 года.

«Неоднократно судимый 28-летний Т.А. состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ по кличке БТР. Он задержан накануне на одной из улиц Бишкека. Его задержание происходило при содействии сотрудников отряда специальных операций», — говорится в сообщении.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Задержанный

Задержанный водворен в ИВС ОВД Иссык-Атинского района. Расследование уголовного дела по факту разбоя продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/173178/
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