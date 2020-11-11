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Расследование убийства в Мордовии кыргызстанца взято на контроль посольством

Расследование убийства в Республике Мордовия гражданина Кыргызстана взято на контроль посольством КР в РФ. Об этом сообщила пресс-служба указанного ведомства.

По версии следствия, в ходе словесной перепалки 33-летний местный житель ударил 56-летнего кыргызстанца по лицу. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Оба сотрудника характеризуются на производстве положительно.

Подозреваемый свою причастность к случившемуся не отрицает. По уголовному делу проводятся следственные действия. Расследование продолжается.

По информации представителя мясокомбината, на мясоперерабатывающем комплексе трудятся более 1 тысячи 600 человек, из них 50 иностранцев.

«Все меры по отправке тела на родину и финансовой помощи родным приняты. Посольством данное уголовное дело взято на контроль», — заключили в дипмиссии.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/172598/
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