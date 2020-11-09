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ГКНБ задержал члена запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир»

ГКНБ задержал члена запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, задержанный публично высказывал антиконституционные призывы и распространял идеологические принципы и идеи запрещенной в Кыргызстане религиозно-экстремистской организации.

пресс-службы ГКНБ
Фото пресс-службы ГКНБ. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ

«Материалы досудебного производства зарегистрировали по статье 313 (Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни) УК КР. Задержанного водворили в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/172379/
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