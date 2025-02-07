ГКНБ объявил в розыск лидера «Хизб ут-Тахрир» в Кыргызстане за мошенничество

За мошенничество в особо крупном размере объявлен в международный розыск лидер религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир» в Кыргызстане. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности КР.

Сотрудники ГКНБ задержали лидеров и функционеров запрещенной в Кыргызской Республике религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир», среди которых действующий и бывший «масулы» (лидеры по республике), финансист и «мусоиды» (помощники «масула» и ответственные за определенной территорией).

По указанию задержанных лиц члены «Хизб ут-Тахрира» на протяжении нескольких лет занимались пропагандой экстремистской идеологии среди населения, вербовкой новых адептов, создавали фейковые аккаунты в интернете и использовали подпольную типографию для тиражирования и распространения экстремистских материалов на территории КР», — говорится в сообщении.

Кроме того, налажена сеть по сбору денег с рядовых членов во всех регионах республики для финансирования экстремистской деятельности, но собранные деньги присваивались высокопоставленными функционерами и использовались по своему усмотрению. Ежегодно членами РЭО «Хизб ут-Тахрир» по республике собиралось около 7-8 миллионов сомов.

Силовики установили гражданина КР, 61-летнего Ю.Н.Д., уроженца села Кара-Суу Ошской области, который занимал должность «мандуб» — представитель «кыядата» (штаб «Хизб ут-Тахрир» за рубежом) в Кыргызской Республике, который, находясь за рубежом, осуществляет координацию экстремистской деятельности на территории КР. При этом вышеперечисленные деньги направлялись на его электронные счета. Госкомитет национальной безопасности объявил мужчину в международный розыск.