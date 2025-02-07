12:42
USD 87.45
EUR 90.64
RUB 0.90
Происшествия

ГКНБ объявил в розыск лидера «Хизб ут-Тахрир» в Кыргызстане за мошенничество

За мошенничество в особо крупном размере объявлен в международный розыск лидер религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир» в Кыргызстане. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности КР.  

Сотрудники ГКНБ задержали лидеров и функционеров запрещенной в Кыргызской Республике религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир», среди которых действующий и бывший «масулы» (лидеры по республике), финансист и «мусоиды» (помощники «масула» и ответственные за определенной территорией).

По указанию задержанных лиц члены «Хизб ут-Тахрира» на протяжении нескольких лет занимались пропагандой экстремистской идеологии среди населения, вербовкой новых адептов, создавали фейковые аккаунты в интернете и использовали подпольную типографию для тиражирования и распространения экстремистских материалов на территории КР», — говорится в сообщении.

Кроме того, налажена сеть по сбору денег с рядовых членов во всех регионах республики для финансирования экстремистской деятельности, но собранные деньги присваивались высокопоставленными функционерами и использовались по своему усмотрению. Ежегодно членами РЭО «Хизб ут-Тахрир» по республике собиралось около 7-8 миллионов сомов.

Силовики установили гражданина КР, 61-летнего Ю.Н.Д., уроженца села Кара-Суу Ошской области, который занимал должность «мандуб» — представитель «кыядата» (штаб «Хизб ут-Тахрир» за рубежом) в Кыргызской Республике, который, находясь за рубежом, осуществляет координацию экстремистской деятельности на территории КР. При этом вышеперечисленные деньги направлялись на его электронные счета. Госкомитет национальной безопасности объявил мужчину в международный розыск.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319221/
просмотров: 211
Версия для печати
Материалы по теме
Основатели MCN Coin собрали $2,5 миллиона, но не планируют их возвращать
Один из основателей виртуального актива MCN Coin признался в мошенничестве
В Джалал-Абаде задержан мошенник, обещавший «решить вопросы» с ГКНБ
Вербовали новых адептов. В Бишкеке задержаны приверженцы «Хизб ут-Тахрира»
В Бишкеке милиция ищет мужчину, домогавшегося девушки в автобусе
В городе Ош инспектора Счетной палаты задержали при получении взятки в $5 тысяч
ГКНБ провел обыски у семи активных членов «Хизб ут-Тахрира» в Ошской области
Погиб в ДТП ветеран органов национальной безопасности Куванчбек Касымов
При получении взятки задержаны оперативники и начальник ИДН Октябрьского РУВД
В Узгене задержаны бывший депутат и организатор земельной мафии
Популярные новости
Мужчина, домогавшийся девушки в&nbsp;автобусе, оказал сопротивление при задержании Мужчина, домогавшийся девушки в автобусе, оказал сопротивление при задержании
Задержание мужчины спецназом в&nbsp;Сокулуке. Он&nbsp;и&nbsp;еще трое украли сейф с&nbsp;ценностями Задержание мужчины спецназом в Сокулуке. Он и еще трое украли сейф с ценностями
Задержание мужчины спецназом в&nbsp;Сокулуке. Шокирующие подробности от&nbsp;милиции Задержание мужчины спецназом в Сокулуке. Шокирующие подробности от милиции
В&nbsp;селе Джаны-Джер мужчина из&nbsp;ревности зарезал свою жену В селе Джаны-Джер мужчина из ревности зарезал свою жену
Бизнес
Откройте для себя Таиланд с&nbsp;&laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo;! Успейте принять участие в&nbsp;акции! Откройте для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ»! Успейте принять участие в акции!
Новый этап развития: ОАО &laquo;Коммерческий банк Кыргызстан&raquo; переименовано в&nbsp;Mbank Новый этап развития: ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» переименовано в Mbank
Рабочий лайфхак: рассказываем, как пользоваться мобильной связью&nbsp;О! бесплатно Рабочий лайфхак: рассказываем, как пользоваться мобильной связью О! бесплатно
Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от&nbsp;O!Bank? Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от O!Bank?
7 февраля, пятница
12:30
ГКНБ объявил в розыск лидера «Хизб ут-Тахрир» в Кыргызстане за мошенничество ГКНБ объявил в розыск лидера «Хизб ут-Тахрир» в Кыргызс...
12:24
Швейцария вернет Узбекистану $182 миллиона Гульнары Каримовой
12:12
Азиада. Сборная Кыргызстана по керлингу завершила выступление в смешанных парах
12:10
В Таласе землю и пруд стоимостью 34 миллиона сомов продали за 874 тысячи
12:08
Кыргызстан предложил Брунею сотрудничество в энергетике и халал-индустрии