18:06
USD 87.45
EUR 101.55
RUB 1.07
Происшествия

В Кыргызстане задержаны члены «Хизб ут-Тахрира» — занимались вербовкой

ГКНБ Кыргызстана задержал троих граждан, которых подозревают в причастности к деятельности запрещенной религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По данным ГКНБ, трое задержанных распространяли экстремистскую идеологию и занимались вербовкой новых сторонников. Установлено, что один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за экстремистскую деятельность.

Во время обысков по местам жительства задержанных изъята религиозная литература экстремистского содержания, которая направлена на экспертизу.

Все трое водворены в СИЗО-1. Ведутся оперативно-следственные мероприятия по выявлению других членов ячейки.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/346618/
просмотров: 675
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке изъяты материалы «Хизб ут-Тахрира», задержаны четыре женщины
ГКНБ объявил в розыск лидера «Хизб ут-Тахрир» в Кыргызстане за мошенничество
Вербовали новых адептов. В Бишкеке задержаны приверженцы «Хизб ут-Тахрира»
ГКНБ провел обыски у семи активных членов «Хизб ут-Тахрира» в Ошской области
Призывали против закона о религии. Задержаны 22 члена «Хизб ут-Тахрира»
Жители Лейлека отреклись от экстремистской идеологии «Хизб ут-Тахрира»
В Сузаке 11 граждан отреклись от идеологии «Хизб ут-Тахрира»
Сожжение флага в Сузаке. Задержаны молодые приверженцы «Хизб ут-Тахрира»
В Сузаке задержали членов экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир»
За распространение материалов «Хизб ут-Тахрира» задержали кыргызстанца
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение магнитудой&nbsp;6 (обновлено) В Кыргызстане ночью произошло землетрясение магнитудой 6 (обновлено)
Выявлена коррупционная схема в&nbsp;Госагентстве по&nbsp;управлению госимуществом Выявлена коррупционная схема в Госагентстве по управлению госимуществом
Землетрясение в&nbsp;Кыргызстане. Пострадали жилые дома и&nbsp;соцобъекты Землетрясение в Кыргызстане. Пострадали жилые дома и соцобъекты
За&nbsp;неделю в&nbsp;КР выявили более 400 тысяч непристегнутых водителей и&nbsp;пассажиров За неделю в КР выявили более 400 тысяч непристегнутых водителей и пассажиров
Бизнес
Simbank от&nbsp;Doscredobank запустил депозиты со&nbsp;ставками до&nbsp;15,5 процента Simbank от Doscredobank запустил депозиты со ставками до 15,5 процента
Тайны &laquo;ТАНСУ&raquo;: кто стоит за&nbsp;громким конфликтом и&nbsp;кто такой Закерья Тахиров? Тайны «ТАНСУ»: кто стоит за громким конфликтом и кто такой Закерья Тахиров?
&laquo;Элдик Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Принципам ответственного банковского дела ООН «Элдик Банк» присоединился к Принципам ответственного банковского дела ООН
Я&nbsp;не&nbsp;планировала ничего менять, но&nbsp;потом увидела его... Я не планировала ничего менять, но потом увидела его...
9 октября, четверг
17:41
Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи Нобелевскую премию по литературе получил венгерский пис...
17:41
Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Кыргызстана на 2025–2027 годы
17:37
Для первых классов издан учебник «Естественные науки — Я и мир»
17:20
«Предмет гордости всего народа». В КР отмечают 100-летие Исторического музея
17:17
В ДУМК выбрали авиакомпанию для перевозки паломников на хадж