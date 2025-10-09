ГКНБ Кыргызстана задержал троих граждан, которых подозревают в причастности к деятельности запрещенной религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По данным ГКНБ, трое задержанных распространяли экстремистскую идеологию и занимались вербовкой новых сторонников. Установлено, что один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за экстремистскую деятельность.

Во время обысков по местам жительства задержанных изъята религиозная литература экстремистского содержания, которая направлена на экспертизу.

Все трое водворены в СИЗО-1. Ведутся оперативно-следственные мероприятия по выявлению других членов ячейки.