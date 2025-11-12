16:52
Происшествия

Членов экстремистского «Хизб ут-Тахрира» задержали в Баткенской области

Фото ГКНБ

По возбужденному уголовному делу в Баткенской области задержали членов религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, уголовное дело возбудили по статье 331 «Создание и финансирование экстремистской организации» УК КР. Некоторые из задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности за экстремистскую деятельность.

В результате оперативных мероприятий задержали более 10 жителей села Уч-Коргон Кадамджайского района и города Кызыл-Кии. Они изучали запрещенную экстремистскую литературу, участвовали в закрытых Telegram-каналах «Хизб ут-Тахрира», обсуждали установление халифата на территории Кыргызстана и продолжали продвигать экстремистскую идеологию.

В ходе обысков по местам жительства обнаружили запрещенную литературу «Хизб ут-Тахрира», электронные носители, ноутбуки, флеш-карты, мобильные телефоны и жесткие диски.
