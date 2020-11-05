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Убийство в Нижней Ала-Арче. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы

Прокуратура не может обжаловать меру пресечения обвиняемой в убийстве девушки в селе Нижняя Ала-Арча. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

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По его словам, Б.Ж. было предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

«Статья обвинения, предъявленная Б.Ж., предусматривает до 15 лет лишения свободы. Несмотря на это, Чуйский областной суд отпустил ее под залог. По новому законодательству прокуратура не может обжаловать меру пресечения в Верховном суде», — сказал Нурлан Тагаев.

Напомним, что 26 сентября в пригороде Бишкека произошло разбойное нападение, в результате которого была убита девушка. Двое неизвестных в масках, проникнув в дом, нанесли ножевое ранение 62-летнему Т.Ж. и его 26-летней дочери Т.А., после чего скрылись. Девушка скончалась, мужчина госпитализирован.

По подозрению в совершении преступления задержаны трое подозреваемых: 31-летняя Б.Ж., ее водитель 28-летний О.А. и 31-летний К.Ч. По предварительной версии, преступление совершено на почве ревности подозреваемой. Она заказала убийство соперницы своему водителю и его другу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/171981/
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