Водителю «Тазалыка» объяснили, почему не стоит возить людей в кузове мусоровоза

С водителем и рабочими МП «Тазалык», нарушившими правила перевозки пассажиров, проведена разъяснительная беседа по технике безопасности. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе муниципального предприятия Бишкека.

«Вчера, 3 ноября, бригада санитарной очистки МП «Тазалык» проводила субботник на участке в Первомайском районе столицы. После завершения работ на пересечении проспектов Жибек Жолу и Манаса рабочие, не дождавшись транспортной машины старшего мастера, уехали на базу предприятия на спецтехнике. С водителем и рабочими проведена разъяснительная беседа», — рассказали в «Тазалыке».

Сегодня, напомним, в интернете появилась видеозапись, на которой сотрудники бишкекского муниципального предприятия «Тазалык» едут в кузове мусоровоза. Очевидец насчитал в не предназначенной для пассажирских перевозок машине как минимум семерых сотрудников коммунальной службы.

В патрульной милиции Бишкека отметили, что в отношении нарушившего Правила дорожного движения водителя ведутся разбирательства.