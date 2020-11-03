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Происшествия

Пропавшая в Бишкеке девятилетняя Аяна Эмилбекова нашлась

Сотрудники милиции нашли девятилетнюю Аяну Эмилбекову, 31 октября пропавшую в Бишкеке. Об этом сообщили в УВД Ленинского района столицы.

Девочка нашлась сегодня в 15.00. Она передана родственникам в целости и сохранности.

«Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних и оперативники службы криминальной милиции УВД Ленинского района провели профилактическую беседу с родственниками Аяны», — рассказали в УВД.

пресс-службы УВД Ленинского района Бишкека
Фото пресс-службы УВД Ленинского района Бишкека

В милиции не уточнили, где именно все это время находился ребенок. В пресс-службе отметили, что сообщат подробности позднее.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/171825/
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