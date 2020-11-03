В ИВС ГУВД Бишкека задержанный зашил себе рот и пытался покончить с собой

В Бишкеке задержанный и водворенный в ИВС ГУВД зашил себе рот и порезал кисти рук. Об этом 24.kg сообщил адвокат обвиняемого Самат Мацтаков.

По его словам, мужчину обвинили в связи с организованной преступностью.

«В знак протеста он зашил себе рот и порезал кисти обеих рук. Мой подзащитный обвиняется в вымогательстве 20 тысяч сомов у гражданина Турции якобы для помощи криминальному авторитету Камчи Кольбаеву. Однако он категорически отрицает, что он является членом ОПГ. Он зашил рот проволокой от веника и порезал себе руки. Обвиняемый настаивает на том, чтобы по этому инциденту начали досудебное производство», — сказал Самат Мацтаков.

Он добавил, что его подзащитный заявляет об оказании физического и психологического давления.

«Он отмечает, что никогда не видел и не знает Камчи Кольбаева. Ранее он работал на китайском заводе по производству отопительных систем, а до этого находился на заработках в России», — пояснил адвокат.