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Происшествия

В Кыргызстан контрабандой ввезли 52 автомобиля

Таможенники выявили 52 автомашины, незаконно ввезенные в Кыргызстан. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудниками управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил были выявлены факты незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза автотранспортных средств в количестве 52 единиц. Сумма нанесенного ущерба в государственный бюджет составила 81 миллион 742 тысячи 282 сома», — рассказали в таможне.

Собранные материалы зарегистрированы в журнале учета информации Единого реестра преступлений и проступков и переданы по подследственности, отметили в ГТС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/171756/
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