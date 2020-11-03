В Кыргызстан контрабандой ввезли 52 автомобиля

Таможенники выявили 52 автомашины, незаконно ввезенные в Кыргызстан. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудниками управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил были выявлены факты незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза автотранспортных средств в количестве 52 единиц. Сумма нанесенного ущерба в государственный бюджет составила 81 миллион 742 тысячи 282 сома», — рассказали в таможне.

Собранные материалы зарегистрированы в журнале учета информации Единого реестра преступлений и проступков и переданы по подследственности, отметили в ГТС.