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В Бишкеке члены ОПГ вымогали деньги у иностранца для помощи Камчи Кольбаеву

В Бишкеке сотрудники милиции задержали подозреваемых в вымогательстве денег у иностранца. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что 28 октября в ГУВД с заявлением обратился гражданин Турции. Он просил принять меры в отношении неизвестных, которые пришли к нему в офис, представились членами ОПГ Камчи Кольбаева и вымогали 20 тысяч сомов якобы для помощи криминальному авторитету, находящемуся под стражей.

«Получив отказ, неизвестные стали угрожать физической расправой и уничтожением имущества. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Вымогательство» УК КР. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью с участием бойцов СОБР задержали членов ОПГ при передаче денег. В салоне их авто обнаружили гладкоствольное огнестрельное оружие неизвестной модели и два патрона. Задержанных водворили в ИВС», — сообщили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/171520/
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