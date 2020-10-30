В Бишкеке женщина сбила ребенка. Момент происшествия попал на видео

В Бишкеке в микрорайоне «Восток-5» на пересечении улиц Торокула Айтматова и Мамбетова женщина совершила автонаезд на ребенка, после чего забрала его и увезла в неизвестном направлении. В распоряжении 24.kg оказалась видеозапись происшествия.

«Сегодня примерно в 17.00 возле магазина Check Point в микрорайоне «Восток-5» на регистратор моей машины попал момент наезда на мальчика. В авто были две женщины. Та, что за рулем, быстро выбежала, осмотрела ребенка. Потом они посадили его в машину и увезли. Надеюсь, что увезли его в больницу и с мальчиком все в порядке», — рассказал приславший ролик очевидец.

В патрульной милиции столицы случившееся пока не прокомментировали. В пресс-службе обещают дать подробную информацию позже.