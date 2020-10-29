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В посольстве Кыргызстана в России рассказали подробности убийства таксиста

В посольстве Кыргызстана в России рассказали подробности убийства таксиста из Кыргызстана. Информацию предоставили в диппредставительстве.

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По его данным, погибшим оказался 35-летний кыргызстанец А.А. Возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство» УК РФ.

Ранее о преступлении в полицию сообщили случайные свидетели. Они рассказали, что на Новочеркасском проспекте, на парковке возле ресторана мужчина избивал битой другого человека. Затем он открыл багажник автомобиля с логотипом таксопарка и, сев за руль, поехал по Заневскому проспекту.

Сотрудники полиции оперативно нашли указанный автомобиль. За рулем иномарки находился 31-летний мужчина, с ним в салоне сидела 35-летняя женщина. «Оба были в неадекватном состоянии», — заявили в управлении МВД Санкт-Петербурга.

Подозреваемого в убийстве задержали, в рамках возбужденного уголовного дела проводятся все необходимые следственные мероприятия.

Сейчас решается вопрос об отправке тела погибшего в Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/171226/
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