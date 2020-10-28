В Бишкеке ликвидировали канал сбыта наркотиков через интернет

В Бишкеке ликвидировали канал сбыта наркотических и психотропных веществ через интернет. Об этом сообщили в Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

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По ее данным, во время закладки психотропного вещества по улице Орозбекова возле Большого Чуйского канала задержали 31-летнего мужчину. При личном досмотре у него изъяли один брикет весом 37 граммов — по заключению судебно-химического исследования, вещество является психоактивным.

Установлено, что мужчина занимается курьерской деятельностью по перемещению наркотиков из пункта А в пункт В.

Задержали также и другого курьера интернет-магазина — 22-летнего мужчину. У него изъяли брикет с психоактивным веществом весом 14 граммов. Провели обыск и в доме другого 22-летнего мужчины. Правоохранители нашли у него различные таблетки, 12 брикетов порошкообразного вещества, сим-карты, банковские карточки, компьютер и ноутбук.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 267 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.