В Сокулуке мужчина убил своего брата топором

В Сокулукском районе по подозрению в убийстве своего брата задержан 69-летний А.М. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что убийство произошло в селе Саз. Выяснилось, что 69-летний А.М. поссорился со своим 64-летним братом А.Д. и ударил последнего топором.

«От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. Подозреваемый водворен в ИВС, назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы», — сообщили в ГУВД.